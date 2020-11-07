سلبية مسحة كورونا الخاصة بمحمد ثروت: أرجوكم ارتدوا الكمامة

أعلن الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سلبية تحاليل كورونا بعد عودته مع مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب "ثروت": قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة، وجاءت النتائج سلبية الحمد لله، أرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة والتعليمات الطبية، ‏حفظنا وحفظكم الله".

كانت الفنانة زينب غريب عبر خاصية الاستوري بموقع اللإنستجرام، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

بينما كتبت الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها بموقع التواصل "فيسبوك": "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.

وأضافت "العدل": "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وفي السياق ذاته، أعلنت الممثلة الشابة سارة عبدالرحمن إصابتها بكورونا حيث كتبت سارة عبر "فيسبوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وكان أعلن مغني الراب ويجز، منذ أيام، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الاستوري الخاص به بموقع "إنستجرام": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".