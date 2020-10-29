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محمد ثروت: أنا جد في حياتي بنسبة 1%.. وغير كده ببقى "ميكي ماوس"

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عمرو حسني
09:42 م | الخميس 29 أكتوبر 2020
الفنان محمد ثروت

الفنان محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إنه جاد في حياته بنسبة 1%، مستطردًا "غير كده أنا ميكي ماوس"، وتابع "أنا بحب الناس تتبسط لما تشوفني".

وأضاف "ثروت" خلال استضافته ببرنامج "راجل و2 ستات"، الذي يُعرض عبر شاشة "on"، أنه يعرف زوجته منذ 16 سنة ولكن تزوجها منذ 6 سنوات، مردفًا: "فضلت في كلية تجارة عين شمس 7 سنين، وكنت بخش اكتب اسمي وأخرج، كنت بحب المسرح وفضلت أروح الجامعة عشان أساعد زمايلي".

وذكر أنه تعرف على زوجته أثناء إشرافه على فريق التمثيل، لأنه الأكثر خبرة ويلقى تقديرًا لدى أعضاء الفرقة: "كانت بتقولي ازيك يا أستاذ محمد، ومرة قعدنا جنب بعض في الصالة، وخدنا رقم بعض واتكلمنا 3 شهور قبل الارتباط".

في سياق آخر، أوضح "ثروت" أنه يهتم بشاربه جدًا، ويقوم بـ"برم" أطرافه عندما يفكر في أمر ما، وشكر زوجته على رعايتها له، وذكر أنها صاحبة دم خفيف، وأنها شاركته في مسلسل "اللا اللاند"، متابعًا "لما بنتخانق بنألش على بعض لكن كل طرف فينا بيحاول يصالح التاني".

ووجّه ثروت الشكر إلى القائمين على مهرجان الجونة السينمائي، موضحًا أن المهرجان فرصة للالتقاء بالفنانين من مختلف دول العالم وتبادل الثقافات.

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