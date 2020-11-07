ترامب يغادر البيت الأبيض إلى منتجع الجولف.. ويغرد: فزت بفارق كبير

مع تواصل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب البيت الأبيض إلى منتجعه للجولف، بينما غرد على صفحته فى موقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

ووفقا لقناة "سى إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس.

وقال ترامب، قبل قليل إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة، وفقا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب أن أجهزة عد الأصوات في جورجيا وميتشيجن فيها خلل كبير.

وأكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وكان المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.