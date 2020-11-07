حقيقة تزوير صوت المتوفي الأشهر في الانتخابات الأمريكية

مع استمرار ولاية ميشيجان في عد الأصوات في السباق الرئاسي الأمريكي، زعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم الإدلاء بأصوات لأشخاص متوفين.

"صوت ويليام برادلي البالغ من العمر 118 عامًا عن طريق الاقتراع المبكر في مقاطعة واين بولاية ميشيجان هذا العام، وتوفى ويليام في عام 1984، إنهم يحاولون سرقة هذه الانتخابات"، هذا ما ذكره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رايان فورنييه، مؤسس طلاب من أجل ترامب.

وتم وضع علامة على المنشور كجزء من جهود "فيس بوك" لمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة في موجز الأخبار.

وأظهرت لقطات مأخوذة من الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي ناخبا مسجلا في ديترويت، ويليام برادلي، بتاريخ ميلاده في مارس 1902 وتاريخ الوفاة في يونيو 1984. "أدخلت اسمه في موقع معلومات الناخبين بالولاية ووجدنا أنه تم إدراجه كناخب مسجل"، حسب فورنييه.

وأظهر موقع الولاية على الإنترنت أنه تم إرسال بطاقة الاقتراع إلى برادلي في سبتمبر واستلمت مرة أخرى في 2 أكتوبر.

وقال مسؤول بالمدينة إنه لم يتم الإدلاء بأية ورقة اقتراع نيابة عن الناخب المتوفى.

ويليام برادلي هو اسم شائع محتمل، وتم العثور على ويليام برادلي آخر في نفس الرمز البريدي وتم التواصل معه في الخامس من نوفمبر عبر الهاتف.

"أخبرنا برادلي أنه يحمل نفس اسم والده الذي توفى عام 1984، باستثناء أنه يحمل الاسم الأوسط تارنيل، أخبرنا أنه يعيش في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه والده، وأخبرنا برادلي أنه صوت بالبريد بسبب الوباء، قال إن بطاقة اقتراع وصلت لوالده المتوفى، لكنه رفض ذلك، قال (لم أستخدمه، لأنني لم أرغب في الخلط بينه وبين خاصتي)"، حسب الموقع الرسمي لمشروع بوليتي فاكت، الذي يتحقق من أخبار الانتخابات، وهو مشروع مستقل غير حزبي بدأ عام 2007.

وقال برادلي إن "شخصا ما اتصل به وأخبره أن هناك تقريرا في جميع أنحاء الإنترنت حول هذا الموقف، لذلك اتصل بالمدينة بشأن ذلك، قال له مسؤول في المدينة إنه لا داعي للقلق، لأن المسؤولين يتحققون من مطابقة التوقيع وتاريخ الميلاد"، على حد قوله.

وضع المشروع اسم برادلي مع تاريخ ميلاده من خلال نفس موقع الولاية، وأظهر أنه ناخب مسجل وأظهر أنه تم استلام طلب الاقتراع الغيابي في يوليو، لكنه أظهر عدم إرسال أو استلام بطاقة اقتراع.

أرسل دانيال باكستر، مستشار دائرة الانتخابات في ديترويت، بيانا أوضح ما حدث: "لم يتم طلب أي اقتراع للسيد برادلي البالغ من العمر 118 عاما أو تلقيه أو عده، طلب ​​رجل يحمل اسما متطابقا تقريبا الاقتراع وصوت بشكل صحيح في كل من الانتخابات الأولية والعامة، ولكن عندما تم تسجيل صوته في البداية، تم نسبها بشكل غير صحيح إلى وليام برادلي المولود قبل 118 عاما من خلال خطأ كتابي".

وقالت تريسي ويم، إنه في مناسبات نادرة يمكن تسجيل الاقتراع بشكل غير دقيق إذا كانت الأسماء متطابقة، مما يخلق انطباعا بأن الاقتراع تم الإدلاء به باسم ناخب ميت.

في الانتخابات الأمريكية، يمكن أن يكون هذا بسبب الناخبين ذوي الأسماء المتشابهة، حيث يتم تسجيل الاقتراع عن طريق الخطأ على أنه صوت من قبل John Smith Sr عندما تم التصويت عليها بالفعل بواسطة John Smith Jr؛ أو بسبب تواريخ الميلاد المسجلة بشكل غير دقيق في ملف الناخبين المؤهلين، على سبيل المثال، شخص ما من مواليد 1990 تم تسجيله بالصدفة على أنه من مواليد 1890.

وفي مثل هذه السيناريوهات، لم يصوت أي شخص غير مؤهل بالفعل، وليس هناك تأثير على نتيجة الانتخابات، يمكن للموظفين المحليين تصحيح المشكلة عندما يتم لفت انتباههم إليها.