الأمير أباظة: حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في موعده

قال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن قرار إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة اليوم السبت، سببه سوء الأحوال الجوية.

أوضح أباظة، في تصريحات لـ"الوطن": "المطر كان غزيرا للغاية وهو السبب الرئيسي وراء إلغاء الحفل، وعلى إثره قررنا تأجيل المراسم والتكريمات التي كانت مقررة إقامتها اليوم، إلى الأيام المقبلة".

أضاف: "سيجري تكريم الفنانين في ندواتهم، أي أن الفنان سيقيم ندوته وسيكرم خلالها".

وعن حفل الختام قال: "حتى الآن، حفل الختام في موعده، إلا لو تكرر يومها سوء الأحوال الجوية".

وعن تكريم الفنانة رغدة، قال: "رغدة ستكرم، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب ظروف خاصة بها، ولكن سيجري تكريمها خلال الفترة المقبلة، حتى لو جرى التكريم في المجلس الأعلى الثقافة".

وتشهد دورة هذا العام، عددا كبير من الفعاليات، سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبدالعزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف ويعرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.

كما تشارك في المهرجان أفلام من دول اليونان، فرنسا، هولندا، بلغاريا، البوسنة، لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، كرواتيا، سلوفينيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، انجلترا، تونس، ومالطا، بجانب مصر، حيث يتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، بينما يعرض 20 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و4 أفلام خارج المسابقة.

ويتضمن المهرجان هذا العام، مسابقتين هما الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي، وعضوية الممثلة الإيطالية أنجليك كافالاري، والمخرج والكاتب الإسباني مارك سيرينا، والمخرج المغربي داود ولاد السيد، والفنانة الإيطالية مارزيا تيدشي.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 12 فيلما وهي فيلم "بحيرتي" من ألبانيا، والفيلم المصري "قابل للكسر"، والفيلم اليوناني "باري"، والفيلم الإيطالي "بيسكاماري"، والفيلم اللبناني "بالصدفة"، والفيلم اللبناني "مفقود"، والفيلم المغربي "اللكمة"، والفيلم الهولندي "خذني إلى مكان لطيف"، وفيلم "لا تنسى أن تتنفس" من سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا، وفيلم "نافذة على البحر" من أسبانيا واليونان، وفيلم "ماري" من سويسرا وكرواتيا والفيلم السوري "غيوم داكنة".