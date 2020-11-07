"شكري" يناشد التصويت في انتخابات النواب: ساهموا في مستقبل الوطن

ناشد سامح شكري، وزير الخارجية، الشعب المصري بضرورة التصويت والإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى في عدة محافظات اليوم وغدًا، موضحًا أنه من الواجب الوطني أن يُشارك كل الشعب المصري في الانتخابات تفعيلًا لحقهم الدستوري ومساهمة في مستقبل الوطن.

وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع كاميرا قناة "mbc مصر"، أن الممثلين في مجلس النواب يُعبرون عن تطلعات وطموح الشعب المصري، وبالتالي فإن المشاركة في الانتخابات دليل على المشاركة في المستقبل، وأيضًا الاختيار الأفضل لمن يمثل المصريين ويمثل طموحاتهم وسياستهم الفترة المقبلة.

وتحدث وزير الخارجية، عن إجراءات التباعد الاجتماعي في العملية الانتخابية، قائلا: "الحمد لله سواء من حيث التنظيم أو التأمين تسير الأمور بشكل طيب، وتم الأخذ في الاعتبار جائجة فيروس كورونا المستجد وأهمية الحفاظ على صحة المواطنين ومراعاة القواعد الاحترازية".

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وفق إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتستمر الانتخابات لمدة يومين في محافظات المرحلة الثانية.