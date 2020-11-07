بايدن يفوز برئاسة أمريكا بـ284 صوتا من المجمع الانتخابي

فاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سى إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة فوكس نيوز، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتى بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.