فوز بايدن في جورجيا يضمن له لقب "الرئيس الديمقراطي" الأول منذ 28 عاما

سقطة جديدة يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يقتصر الأمر على تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن واقترابه من حسم النتائج لصالحه، أو تغيير نتائج فرز الأصوات في الأيام الأخيرة، لكن خسارة الرئيس المنتهية ولايته أمام المرشح الديمقراطي في ولايات جمهورية.

يتصدر بايدن الآن، نتائج فرز الأصوات في ولاية جورجيا، التي كان متقدم فيها ترامب بفارق كبير في الأصوات، ولكن انقلب الوضع لصالح منافسه الديمقراطي، فحصل بايدن على 49.45% من الأصوات، مقابل 49.31% للرئيس ترامب، بفارق يبلغ 7248 صوت، وفي حال استمرت النتائج على ما هي عليه وفاز بايدن في هذه الولاية سيعني ذلك أنه أول رئيس ديمقراطي يفوز فيها منذ 28 عاما وبالتحديد منذ العام 1992.

ولاية جورجيا لديها انتماء طويل للحزب الجمهوري، ففي انتخابات 2016 ذهبت أصوات الولاية إلى ترامب أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفي انتخابات 2012 إلى مات روماني، و2008 إلى جون ماكين أمام براك أوباما.

وبشكل واضح شكك دونالد ترامب في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا وجود تزوير وتلاعب في الأصوات بعدد من الولايات، كما هدد بالطعن في نتائج الانتخابات، قائلا: "سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".وعاد ليشكك في فرز الأصوات في ولاية جورجيا، خلال تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، اليوم، قائلا: "أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟".

وأعلنت ولاية جورجيا، أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية، حيث قال سكرتير الولاية براد رافنسبرجر في مؤتمر صحفي في أتلانتا، أمس، إنّ المنافسة في جورجيا "لا تزال محتدمة"، مضيفا أنّه "في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا".