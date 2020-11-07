عاجل.. سي إن إن: بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أبرزها قناة "سى إن إن"، أن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ومع تواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل البيت الأبيض، إلى منتجعه للجولف، بينما غرد على صفحته فى موقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"

ووفقا لقناة "سى إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس.

وقال ترامب، قبل قليل إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة

وأكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وكان المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.