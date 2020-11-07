"ببطاقة وتوكيل ومكالمة".. لغز الاستيلاء على ممتلكات المغتربين بالعبور

منذ شهرين وعقب تخفيف قيود الطيران بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عاد طبيب من إحدى الدول العربية إلى مصر، وفور وصوله توجه إلى قطعة أرض مملوكة له في مدينة العبور، ولكن فوجئ بفرد أمن يبلغه أنها ملك لشخص آخر، ليخوض رحلة طويلة اكتشف خلالها أن الأرض تم بيعها بموجب توكيل منه، وهناك صورة من بطاقته مرفقة بالأوراق.

أبلغ "الطبيب" مباحث الأموال العامة التي تولت إجراء التحريات في الواقعة، لتكشف عن لغز أكبر تشكيل عصابي تخصص في تزوير بطاقات الرقم القومي وتوكيلات البيع للمسافرين خارج البلاد، والاستيلاء على ممتلكاتهم وبيعها.

المتهم: بضرب بطاقة وتوكيل

تم إجراء تحريات مكثفة توصلت إلى أحد أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص، أحدهم يدعي أنه مقيم خارج البلاد وينتحل شخصية صاحب الأرض ويتواصل هاتفيًا مع المشتري لإتمام إجراءات البيع، واعترف المتهم بجريمته:" بضرب بطاقة وتوكيل".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، بقصد النصب على المواطنين ببيع أراضي الغير وخاصة المقيمين خارج البلاد، بموجب بطاقات رقم قومي مزورة لأصحاب تلك الأراضي بالصور الشخصية لأفراد التشكيل، واستخدامها فى استخراج توكيلات بالبيع لأنفسهم وللغير.

3 وقائع نصب وتحصيل 13 مليون جنيه

وتمكن التشكيل العصابي من النصب والاحتيال على بعض المواطنين، وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة في ثلاثة وقائع قدرها 13 مليون جنيه نظير بيع قطع أراض بمدينة العبور.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد عناصر التشكيل 4 أشخاص أحدهم سبق ضبطه فى إحدى وقائع التشكيل وآخر ينتحل صفة شخص متواجد خارج البلاد، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال تواجده بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل، مضيفًا أن المبلغ المالي من متحصلات الوقائع.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه ومصادرة المبلغ المضبوط، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.