"التنسيقية": المخالفات لا تؤثر على الانتخابات.. والمواطنون تصدوا لها

قال أكمل نجاتي مسؤول غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإقبال شديد من الشباب والمرأة في معظم المحافظات التي تشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أن التنسيقية لديها 1500 متابعا على الأرض، رصدوا بعض المخالفات مثل الدعاية خارج اللجان الانتخابية، ومحاولة توجيه الأصوات.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم مقدمة تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن هذه المخالفات لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وفي بعض المحافظات، تصدى الناخبون لهذه المحاولات ومنعوها وهو ما يمثل وعيًا كبيرًا منهم.

وتابع: "أوجه تحية كبيرة للناخبين في شمال سيناء، وهناك إقبال جماهيري كبير وثقة في تأمين القوات المسلحة والشرطة لهم، والوضع مستقر هناك، والمواطن السيناوي مصري أصيل وينتخب بكل حرية وأريحية ويمارس حقه الانتخابي وهذا رسالة للعالم لكي يرى سيناء بعد جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب".

وأشار، إلى أن جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل المحافظات والمقار الانتخابية، كما جرى فتح أغلبيتها في موعدها القانوني، كما أن الإقبال الجماهيري زاد بعد ساعة الاستراحة.