حزب العدل: لأول مرة السياسيون يدخلون في إطار الدولة من خلال التنسيقية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن أهم فكرة قدمتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال الأعوام القليلة الماضية، هي إدارة الحوار والمناقشات.

إمام: التعديلات الدستورية أهم الاختبارات التي واجهتها التنسيقية

وأضاف إمام، خلال كلمته في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، أن التعديلات الدستورية كانت من أهم الاختبارات التي واجهت التنسيقية من ناحية التوافق، ولكنها خرجت منها بدعوتها للمشاركة مهما كان الاختيار.

وتابع، أنه لأول مرة نرى السياسيين يدخلون في إطار الدولة، لافتا إلى أن هناك العديد من شباب الجامعات يريد المشاركة في الحياة السياسية ولكن لا يعرف شيئا عن الأحزاب وتوجهاتها، متسائلا "هل يكون لكيان التنسيقية دور في ذلك خلال المرحلة المقبلة؟".

وانطلق الصالون السياسي، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستعراض فيديو قصير عن التنسيقية، وتطورها من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

ويدير عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

ويتحدث في الجلسة الثانية للصالون السياسي، بعنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.