"التنسيقية": مصر الآن في مرحلة الاستقرار لوجود غرفتي "النواب والشيوخ"

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تُقام اليوم وغدًا، في عدد من المحافظات المصرية، شهدت إقبالا من طوائف الشعب المصري من شباب ونساء وشيوخ.

وأشاد "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، بتجاوب المواطنين مع الانتخابات وهم في غاية الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن مصر الآن فى مرحلة الاستقرار بوجود غرفتى مجلس النواب والشيوخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع العملية الإنتخابية فى المرحلة الثانية لها، كما أن غرفة العمليات المركزية تبث بث حى لإصدار مجمع النشرات والبيانات التى ترصدها أثناء العملية الإنتخابية، موضحًا أن المواطن سيبدأ بجنى ثمار هذه الانتخابات قريبًا بعرض كل قضاياه ومناقشة كل المشكلات التى يواجهها

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب سيتفرغ لدراسة التشريعات والإجراءات وإقرار القوانين بشكل يحقق المصلحة العامة التى ينشدها جميع المواطنين ، بينما مجلس الشيوخ يبحث فى الاختصاصات التى يختصها الدستور المصرى .

وأشار إلى وجود تكامل بين غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس الشيوخ بشكل يحقق أن تكون الأولويات كل الأمور الهامة التى تمس المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية مرت بمراحل التنمية والتعمير والآن مصر بصدد بناء الإنسان المصري تواكبًا وتماشيًا مع سياسة الدولة.