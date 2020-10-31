عزة مصطفى: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مستقبل مصر"

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حققت المعادلة الصعبة، وهي كيف نختلف دون أن نخسر بعضنا البعض، وكيف نحترم الآخرين دون تطرف أو تعصب، وكيف نكمل بعض دون استقطاب، وبتحقيقها لهذه المعادلة الصعبة تؤكد أن "فيها حاجة حلوة".

وأضافت "مصطفى"، في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، تعليقا على الصالون الثقافي الذي أقامته التنسيقية: "تحية واحترام لصاحب فكرة تنسيقية شباب الأحزاب، وأتمنى أن يتضاعف العدد الموجود بها، وتتمنى أن يكون 85% من شباب مصر يتمنون الانضمام لهم، وهم مشروع شباب رائع، وهم مستقبل مصر".

وفي سياق آخر، علقت عزة مصطفى، على حادث اعتداء طفل على رجل مرور، وضرب أمين شرطة، وقالت: "لما أب أو أم يدوا طفل زي ده مفتاح عربية، ويقودها ويسير بها في الشارع، مش فارق معاهم خالص إنه يعمل حادثة، أو يأذي حد أو يموت حد.. هل دي تربية؟ عمركوا شوفتوا تربية كده؟ ده أقل كلمة تتقال للأب والأم إنهم عديمي المسؤولية".