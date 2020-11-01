تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ نوابها الجدد في مجلس النواب

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لأعضائها الذين خاضوا السباق الانتخابي لمجلس النواب 2020، في المرحلة الأولى من الانتخابات، على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وفازوا رسميًا بالمقاعد التي خُصصت لهم في القائمة.

وفاز في الجولة الأولى كل من، علاء عصام ورشا أبو شقرة وغادة علي ونشوى الشريف وأحمد رمزي، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ورشا فايز ورحاب عبدالغني وخالد بدوي ومحمد إسماعيل، عن قطاع غرب الدلتا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 31 مليونًا و719 ألفًا و224 ناخبًا، شاملًا 246 ألفًا و157 ألف ناخب بدائرة دير مواس بالمنيا التي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي، وعدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفًا و729 ناخبًا، وبنسبة المشاركة 28.6%.

وتابع المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي للهيئة لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفًا و209 ناخبين، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي مليون و5 آلاف و689 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف، وعدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم مليون و769 ألف و702 صوت.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين في المرحلة الأولى بحصولهم على الأغلبية المطلقة بدوائرهم.

والفائزون في محافظة الجيزة هم محمد رشاد على البرتقالي، وطارق سعيد حسنين عبد الكريم، في أبو النمرس، ونشوى حسن علي عبدالعال في إمبابة، ومحمود عباس محمد علي الصعيدي، وسامح حسني أحمد الأشموني، وطارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، ومحمد علي عبد الحميد السيد في الوراق، وأحمد عاشور أحمد محمد، وأحمد سعد حلمي محمد الصافي، وزكي عباس عبد الظاهر أبو بكر في العمرانية، ومحمد محمد محمد أبو العينين، في الجيزة، ونادر عبده صديق محمد، في البدرشين.

أما الفائزون في محافظة الفيوم فهم محمد محمود أحمد عبد القوي، وسيد أحمد سلطان يوسف، وعبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف.

وفي محافظة البحر الأحمر فاز كل من عبد الناصر عطية في سفاجا، ومحمد محمود عبد المقصود محمد، في قسم أول الغردقة، وعلي نور علي حسين.

وفي الإسكندرية فاز الصافي عبد العال محمد الصغير بمنطقة العطارين، وراضي فيصل حسين، وحسين رجب حسين بالدخيلة.