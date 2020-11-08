"أكواباور" تُعلن نجاح مشروع "بوكبورت لإنتاج الكهرباء" في تحطيم الرقم القياسي للتشغيل بجنوب أفريقيا

أعلنت شركة أكواباور - الشركة السعودية العالمية الرائدة فى قطاعى تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن نجاح مشروع «بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة» فى تحطيم الرقم القياسى الأفريقى للتشغيل المستمر على مدار الساعة.

وأوضحت «أكواباور» أن مشروع «بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة» يقع فى جنوب أفريقيا ويعد أول منشأة للطاقة المتجددة فى القارة السمراء تتمكن من إكمال أسبوع كامل من التشغيل المستمر على مدار الساعة.

أضافت الشركة أن مشروع «بوكبورت» تمكن من مواصلة تحديد المعيار الجديد على مستوى قارة أفريقيا، محققاً بذلك 13 يوماً (312 ساعة) من العمليات التشغيلية المستمرة والتى بدأت فى 23 أكتوبر الجارى، بما يعادل إنتاج 13 جيجاواط/ ساعة من إمدادات الطاقة للشبكة بطاقة تحميل قدرها 83%، وقرابة 20 ساعة من عمليات التحميل الكامل يومياً، وذلك باستخدام توربين تبلغ قوته 50 ميجاواط، وعلى نحو يحاكى تقنيات الأحمال الأساسية وبما يعادل ضعف الرقم القياسى الذى حققه المشروع فى مارس 2016.

من جانبه، أعرب المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور إيجيبت، عن سعادته باستكمال نجاحات مجموعة «أكواباور» فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية المركزة حول العالم، مؤكداً أن الطاقة المتجددة تُعد هى المستقبل الحقيقى للكهرباء بالعالم، خاصة فى ظل التغيرات المناخية العالمية الحالية.

وأوضح أن «أكواباور» حققت نجاحات متعددة فى تنفيذ مشروعات ضخمة على مستوى العالم، وتعمل فى السوق المحلية المصرية كمطور رئيسى لمشروعات الكهرباء والطاقة التى تطرحها الحكومة المصرية، كما أنها تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولى مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذى يتراوح بين 20 و25 عاماً، بحيث تقوم الشركة خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها.

ولفت إلى أن مشروعات الطاقة العملاقة التى تدشنها «أكواباور» فى العديد من دول العالم تمثل حجر الأساس فى مخططات التنمية المستدامة التى تطمح لها دول العالم، كما أنها تؤسس لتعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، وتدعم فرص النمو الاقتصادى على المستوى العالمى.

وأشارت شركة «أكوا باور» إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يأتى بفضل الاعتماد على الإدارة المثلى التى سجلت 9.3 ساعة من نظام تخزين الملح الحرارى طوال الليل، وهو ما سمح بالانتقال فى الوقت المناسب إلى حقل الطاقة الشمسية كل صباح طوال المدة اللازمة لهذا الجهد.

وتابعت «أكواباور» أن مشروع «بوكبورت» نجح فى الوصول إلى أعلى إنتاج على الإطلاق خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، كما واصل تقديم أداء عالى التميز فى أكتوبر الجارى، ليحقق وفق هذه المؤشرات أعلى رقم قياسى يومى قدره 1٫028 ميجاواط ساعة فى وقت سابق من الشهر الجارى، رغم تصاعد إجراءات الإغلاق الوطنية الصارمة والناتجة عن تداعيات فيروس كوفيد - 19 المستجد.

وكشفت «أكوا باور» أن تنفيذ مشروع «بوكبورت المستقل لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة» تم بقدرة 50 ميجاواط مع التخزين الحرارى، ويأتى تكليف المشروع ضمن المرحلة الثانية من عطاءات برنامج إنتاج الطاقة المستقلة للطاقة المتجددة فى جنوب أفريقيا، وتمكنت المحطة من تسجيل أرقام قياسية متناغمة منذ إطلاق عملياتها التشغيلية عام 2016.