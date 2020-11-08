البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO لتأمين المعلومات لفروع الخدمة الإلكترونية

نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على شهادة ISO 27001: 2013 لتأمين المعلومات كأول بنك فى مصر والتى منحها له المعهد البريطانى للمواصفات القياسية - British Standards Institute، وذلك عن كافة فروعه للخدمة الإلكترونية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تقدم هذه الفروع الخدمات المصرفية لعملائها إلكترونياً بشكل كامل دون الاستعانة بالتدخل البشرى.

وأوضح البنك فى بيان له، أنه استطاع تجديد التوافق مع ذات المعيار لمراكز البيانات ومراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والتى سبق حصوله على شهادة التوافق الخاصة بها فى عامى 2016، 2017 على التوالى.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن إدارة البنك حريصة على تطبيق أعلى معايير تأمين المعلومات فى كافة الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه، مشيرةً إلى مراعاة البنك والتزامه بتصميم ضوابط التأمين اللازمة لفروعه للخدمة الإلكترونية منذ إطلاقها مطلع عام 2019 كأول تجربة من نوعها فى مصر - والتى يسعى البنك للتوسع فيها لتشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً بمختلف أنحاء مصر لخدمة الشرائح المتباينة من العملاء-، وهو ما انعكس على تتويج هذا الجهد والالتزام بمعايير التأمين العالمية بالحصول على شهادة الجودة فى تأمين المعلومات ISO 27001: 2013 هذا العام، حيث يعد حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة ضمان لعملاء البنك على تأمين كافة بياناتهم المصرفية الإلكترونية بالإضافة إلى المرونة والكفاءة فى تقديم هذه الخدمات بأعلى معدلات الجودة.

وأضافت «الباز» أن توسع البنك فى تقديم الخدمات الرقمية بشكل متنامٍ يتطلب التأمين التام لتلك الخدمات ضد كافة أنواع التهديدات، مع منح العملاء والعاملين التوعية اللازمة بمخاطر التكنولوجيا، وهو ما يوليه البنك الأولوية القصوى ويضعه ضمن أهم استراتيجياته لضمان توفير الحماية اللازمة لبيانات العملاء فى ظل ما يشهده عالمنا فى الوقت الحالى من تطور متسارع فى وسائل الاختراق والتى قد تهدد أمن وبيانات المعلومات.

ومن جانبها قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلى المصرى، إن قدرة البنك على الحصول على تلك الشهادة تعد انعكاساً لجهود فريق أمن المعلومات والتى تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات البنك المعنية والتى نتج عنها تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية وهو ما تم تطبيقه على مدار الأعوام الماضية بفاعلية واستمرارية فى الامتثال لتلك المعايير، بما يعزز ثقة العملاء فى خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك على التحسين المستمر لمؤشرات تأمين المعلومات والتى تعد ركناً أساسياً فى متطلبات التوافق مع شهادة الأيزو الدولية ISO 27001: 2013. الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى سبق له الحصول أيضاً فى مارس من هذا العام على شهادة PCI DSS فى أحدث إصداراتها والخاصة بتأمين بطاقات الدفع الإلكترونى وذلك للعام السابع على التوالى، كما نجح العام الماضى أيضاً فى تجديد وزيادة نطاق توافقه مع معيار ISO 22301: 2012 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وهو ما يأتى ضمن منظومة البنك المتكاملة لتأمين وحماية بيانات العملاء.