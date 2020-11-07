التعليم العالي: جار التحقق من فيديو الأحضان والقبلات.. والعقوبة تصل للفصل

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجرى الآن، التحقق من الجهات المعنية بالوزارة والأعلى للجامعات، للفيديو الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لطلاب يـتبادلون القبلات مع الطالبات، داخل المدرج الدراسي.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان تفاصيل وجود وحقيقة الفيديو وعلاقته بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية من عدمه، فور التحقق منه، مؤكدا أن تقاليد وقدسية الحرم الجامعي والتعليم، تستنكر مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.

وأضاف أن الجامعات والمعاهد، نبراس للعلم والعلماء وإعداد اجيال ذات قيم رفيعة، مشيرا إلى أن الوزارة بمجرد رصدها الفيديو، بدأت في التحقيق الفوري بشأن معرفة حقيقته.

وتابع المصدر، أنه في حال التأكد من ثبوت الواقعة وحدوثها في أي مكان يتبع الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الطلاب، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات المصرية، وتطبيق العقوبات التي يقرها مجلس التأديب، التي تصل للفصل النهائي من الجامعة.

ونوه المصدر، بأنه يمكن تطبيق العقوبة بأثر رجعي على واقعة الفيديو أو غيرها من الوقائع المماثلة، إذا كان الطلاب مازالوا تحت مظلة التعليم العالي، ومقيدين بالفرق المختلفة، قائلا: "لو مثلا طالب قام بفعل فاحشة في العام الأول له بالجامعة، لكن تم اكتشافها ومعرفتها وثبوت الأدلة في العام التالي له بالجامعة، فإنه يتم تطبيق العقوبة عليه وفقا لقانون تنظيم الجامعات، والعقوبة في الفعل الفاضح، تصل للفصل النهائي من الجامعة أو المعهد".

وكان عدد من الطلاب والطالبات، ظهروا في فيديو متداول على فيس بوك، وهم يتبادلون الأحضان والقبلات في أحد مدرجات إحدى الجامعات المجهولة، وأثار الفيديو غضب رودا السوشيال ميديا، وكذلك حفيظة أولياء الأمور.