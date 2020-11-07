فيديو.. قبلات وأحضان داخل مدرج جامعي بين طالب وطالبة.. ومعلقون: قلة أدب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة جديدة أثارت جدلاً وغضباً، حيث تداول عدد من رواد "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو لطالب وطالبة جالسين داخل مدرج جامعي بإحدى الكليات، ويتبادلان القبلات.

ورصد أحد الطلاب، والذي كان يجلس خلف الطالبين، الواقعة من خلال كاميرا هاتفه الشخصي، ويظهر في الجزء الثاني من الفيديو طالب وطالبة أخريين يجلسان في المدرج نفسه، وهما يتبادلان القبلات أيضاً، بينما كان المدرج خالياً من بقية الطلبة.

معقلون يتنقدون الواقعة: قمة قلة أدب

وتعدت ردود الفعل حول الفيديو، وسخرت "ميرفت" من الواقعة قائلة: "هو كلية آداب في الدقي"، ليرد بيتر جون، أحد الذين قاموا بنشر الفيديو على صفحته الخاصة موضحاً أن الواقعة في جامعة القاهرة، بحسب قوله.

وقال ريمون: "هو سيبك من أنهم يعملوا كدة في المدرج، السؤال هنا، أنتوا إزاي دخلتوا في المود في المكان ده"، وقالت جهاد مستنكرة الواقعة: "أحنا وصلنا لقمة قلة الأدب".

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الجامعات

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة في أغسطس الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتى:

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وكانت قد أكدت لجنة التعليم أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة. وأوضح التقرير، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.

وأشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.