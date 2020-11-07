مصادر: التعليم العالي تحقق في واقعة "قبلات المدرج" بين طالب وطالبة

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الوطن"، أنه يجرى الآن التحقق من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن واقعة القبلات والأحضان المتبادلة بين طالب وطالبة، بطريقة ترفضها قيم وتقاليد قدسية الحرم الجامعي.

وأكد المصدر، أنه في حال التحقق من واقعة الفيديو المنتشر، وثبوت انتسابه للحرم الجامعي، في أي كلية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وإحالة طلاب الواقعة إلي مجلس التأديب العاجل، للتحقيق معهم وتطبيق العقوبة المشددة وفقا للقانون تنظيم الجامعات و التي قد تصل الى الفصل من الجامعة.

ومن جانبه، نفى الدكتور شريف شاهين ، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ما تم ردده البعض في التعليقات على الفيديو المتداول، بأن الواقعة حدثت في الكلية، لافتا إلي أن المدرج الموجود بالفيديو لا يمت لمدرجات الكلية بصلة.

قبلات وأحضان داخل مدرج جامعي بين طالب وطالبة.. ومعلقون: قلة أدب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة جديدة أثارت جدلاً وغضباً، حيث تداول عدد من رواد "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو لطالب وطالبة جالسين داخل مدرج جامعي بإحدى الكليات، ويتبادلان القبلات، دون أن يتضح توقيت تصوير الفيديو.

ورصد أحد الطلاب، والذي كان يجلس خلف الطالبين، الواقعة من خلال كاميرا هاتفه الشخصي، ويظهر في الجزء الثاني من الفيديو طالب وطالبة أخريين يجلسان في المدرج نفسه، وهما يتبادلان القبلات أيضاً، بينما كان المدرج خالياً من بقية الطلبة.

معقلون يتنقدون الواقعة: قمة قلة أدبوتعدت ردود الفعل حول الفيديو، وسخرت "ميرفت" من الواقعة قائلة: "هو كلية آداب في الدقي"، ليرد بيتر جون، أحد الذين قاموا بنشر الفيديو على صفحته الخاصة موضحاً أن الواقعة في جامعة القاهرة، بحسب قوله.

وقال ريمون: "هو سيبك من أنهم يعملوا كدة في المدرج، السؤال هنا، أنتوا إزاي دخلتوا في المود في المكان ده"، وقالت جهاد مستنكرة الواقعة: "أحنا وصلنا لقمة قلة الأدب".