مصادر: إحالة طبيب الشرقية المتهم بالفعل الفاضح للمحاكمة خلال أيام

قالت مصادر مطلعة، إنه سيجرى خلال أيام، إحالة طبيب الشرقية المتحرش للمحاكمة العاجلة، عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها فى الواقعة، ووصول تقرير الطب الشرعي حول تحليل عينة من السائل المنوي للطبيب على ملابسه، التى تم تحريزها.

وكشفت التحقيقات، أن طالبة جامعية فوجئت بالطبيب المتهم يتحرش بها داخل سيارة ميكروباص، حيث كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق، ووصل به الأمر إلى ممارسته العادة السرية أمامها، ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

وذكرت التحريات، أن ركاب السيارة أمسكوا به وسلموه إلى الشرطة، عقب استغاثة الطالبة وصرخاتها، من تصرف المتهم المشين، مشيرة إلى أن الشرطة حررت محضرًا بالواقعة، وأن الطبيب أنكر تلك الفعلة، وادعى أن الطالبة لفقت له ذلك الاتهام، موضحة أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، ستكشف عن تفاصيل الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق مع المتهم بتهمة التحرش وهتك العرض، وارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وبدأت النيابة على الفور، تحقيقاتها مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، واستدعت 3 من شهود العيان على الحادث، كما استمعت للطالبة صاحبة البلاغ لسماع أقوالها، فيما ورد على لسانها في محضر الشرطة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة، في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه طبيبًا بشريًا بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وممارسة العادة السرية داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فانتقلت قوة امنية وتم ضبط الطبيب.

وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.تم محضرًا بالواقعة، ونفى الطبيب الواقعة وقال والطالبة لفقت له ذلك الاتهام.