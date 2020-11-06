"أطباء الشرقية": تكليف محاميا للدفاع عن "طبيب الميكروباص"

أعلنت نقابة الأطباء بالشرقية، تكليف محاميا للدفاع عن الطبيب المتهم بارتكاب فعلا فاضحا دخل ميكروباص بمدينة الزقازيق.

وأشارت "النقابة" في بيان لها، أن وفدا منها ضم كلا من الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، وعاطف جودة، الوكيل، والدكتور ماهر بباوي، الأمين العام، زار قسم ثان الزقازيق؛ لمتابعة القضية المتهم فيها أحد الزملاء من الأطباء.

وأضافت النقابة خلال البيان: "استقر الرأي بعد معرفه ملابسات القضية على تقديم الدعم القانوني للزميل وتكليف محامي النقابة بالدفاع عن الزميل".

وكان الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، قال في وثت سابق، إن النقابة لم يصل إليها أي إخطارات حتى الآن بشأن اتهام طبيب بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل سيارة ميكروباص.

وأضاف "سالم" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن النقابة في مثل هذه الحالات تنتظر نتائج التحقيقات في النيابة العامة، وثبوت إدانته من عدمه، مؤكدا أنه إذا أدين تتخذ الإجراءات اللازمة، المتمثلة في إحالته للتحقيق، وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه وفصله من النقابة، بالإضافة لإحالته النيابة والقضاء الإداري؛ لاتخاذ قرارا يتعلق بوظيفته.

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق، تجديد حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص، وتحريز ملابس المتهم وعرضها على الطب الشرعي، لفحص السائل المنوي، وإعداد تقريرا مفصلا، وموافاة النيابة بنتائجه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، واستمعت خلال التحقيقات إلى أقوال مقدمة البلاغ، طالبة بكلية الطب، التي أرفقت صورا وفيديو توثق لحظة ضبط المتهم ووجود آثار "استنماء" على ملابسه، كدليل على صحة أقوالها، فيما أنكر الطبيب خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه .

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة الزقازيق، يفيد تحفظ طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، 19 عاما، وسائق، على شخص في أحد الشوارع العامة، ناحية مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، واتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل ميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، واصطحبت أطراف البلاغ إلى ديوان القسم، وأفادت الطالبة خلال التحقيقات أنها كانت تستقل "ميكروباص" في طريقها إلى الجامعة وكانت تجلس بجوار نافذة السيارة، وتضع سماعات في أذنيها لتستمع أغاني على الهاتف المحمول الخاص بها، ثم شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح، وبعد أن استجمعت قواها نهرته إلا أنه لم يبال أو يرد عليها.

وأضافت الطالبة أنها صاحت في وجه الطبيب حتى انتبه الركاب، وسارع المتهم بالمغادرة، ولحقت به وساعدها سائق "توك توك" في التحفظ عليه، وصورته بالهاتف ورافقته حتى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، فأصدرت قرارها المتقدم.