3 جرائم هزت المجتمع خلال أسبوع.. أبرزها طبيب الشرقية المتهم بالتحرش

حوادث عديدة شهدها الأسبوع الأول من الشهر الجاري، والتي كانت محور حديث المجتمع، وتنوعت ما بين التحرش في المواصلات العامة، واستغلال طفل لنفوذ والده في إهانة الآخرين، وغيرها من الجرائم التي أصبحت حديث الناس.

وكان أبرز تلك الحوادث ضبط "طبيب الميكروباص" المتهم بالتحرش، حيث اتهمت طالبة في كلية الطب جامعة الزقازيق، معيدا في ذات الكلية بالتحرش بها في سيارة أجرة "ميكروباص"، استقلها الثنائي أثناء ذهابهما للجامعة منذ يومين.

وفي منتصف الطريق، صرخت الفتاة مستنجدة بالمارة والموجودين حولها، في السيارة الأجرة كي ينقذوها من هول ما رأته، المعيد الجامعي بجانبها يمارس العادة السرية ويتحرش بها، بحسب أقوالها في تحقيقات النيابة، ونفى المعيد جزءا منها، مؤكدا أنه لم يتحرش وإنما وقع الاستمناء بغير إرادته نتيجة احتكاكه بالكرسي الذي جلس عليه.

ضجة على السوشيال ميديا بسبب فيديوهات طفل المرور

"طفل المرور"، البالغ من العمر 13 عاما، يعد صاحب أحد أشهر الحوادث خلال الأسبوع الماضي، وترجع القصة إلى انتشار مقطع فيديو لطفل يقود سيارة ويتنمر على أحد رجال الشرطة، ليتم ضبطه وإقرار والده "القاضي" بحسن رعايته، لكنه عقب خروجه من النيابة خرج في مقطع فيديو جديد رفقة أصدقائه قام من خلاله بتوجيه السباب والتنمر، ليلقى القبض عليه مرة أخرى، ويتم اكتشاف 3 فيديوهات انتشرت له، برفقة 5 من أصدقائه.

وجرى تصوير تلك المقاطع جميعها في محيط منطقة المعادي، حيث يسكن نجل القاضي، في 2 من المقاطع المصورة ظهر الطفل وهو يتنمر بأمين شرطة، وفي فيديو ثالث ظهر فرد شرطة، الفيديوهات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدة تصرف الطفل وأصدقائه.

زوجة وعمها يقتلان زوجها بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة

وفي منطقة المرج، قتل رجل، بعدما ضبط زوجته تمارس الرذيلة مع عمها في منزل الزوجية، ليحاول الانتقام منهما، حيث أمسك قطعة من الخشب ليضربهما، ليقتله عمها بالرصاص، وادعت الزوجة أنه قتل نتيجة تعرض المنزل لمحاولة سرقة، لكنها بعد تحقيقات النيابة والمباحث اعترفت بارتكابها وعمها للجريمة.

وأضافت الزوجة المتهمة في تحريات النيابة، أن عمها كان دائم الزيارة لها عقب ذهاب زوجها للعمل، حتى تطور الأمر ووصل إلى أن أصبح علاقة جنسية كاملة، مشيرة إلى أن عمها قتل الزوج خوفا من الفضيحة، وأنها اضطرت لمشاركته في طمس معالم الجريمة، والادعاء بأن زوجها مات برصاص عصابة، حاولت سرقة منزل الزوجية في المرج.