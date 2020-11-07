الزراعة: لن يتم صرف مستلزمات الإنتاج دون تحديث الري

عقد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، اليوم، اجتماعًا برئاسة الحاج ممدوح حمادة رئيس مجلس الإدارة وحامد فراج سكرتير عام الاتحاد ومحمد عودة أمين صندوق الاتحاد، وبحضور كل من "الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية نيابة عن المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي والمحاسب حسين عبدالباسط، وآخرين".

وأكد "حمادة"، أن الجمعيات الزراعية المنتشرة بقري مصر سوف تساعد الفلاح من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزارع الصغير من قروض لمشروع البتلو بفائدة 5%.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت فعليًا في عملية تحديث الري والذي يعمل على إزالة الحشائش وتوفير المصاريف والأسمدة، لافتًا إلى أن هناك قروضًا بفائدة بسيطة 5% لتحديث الري مع استخدام الزراعة على مصاطب وبنظام الستارات لمحصول القمح للحد من استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.

وأضاف "الشناوي" خلال اجتماع الاتحاد التعاوني الزراعي، أنه لن يتم صرف مستلزمات إنتاج للمزارعين دون تحديث الري، مشيرًا إلى أن كارت الفلاح تم إطلاقه في 8 محافظات وسيتم تعميمه في محافظات أخرى وهو ما سيقضي على الحيازات الوهمية، لافتا إلى التواصل مع وزارة الإنتاج الحربي لطبع الكروت.

ولفت، إلى إمكانية استخراج الكروت بنظام التفويض، مضيفًا أن الوزارة وضعت كل الحلول للقضاء على مشاكل الكارت الذكي، بالإضافة إلى مناقشة مشاكل المزارعين للعمل علي حلها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم توفير جميع القروض التمويلية لمشروع البتلو بنحو 3.9 مليار جنيه لعدد 19 ألف مستفيد، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لاستيراد عجول مستوردة بفائدة 5% وحجرها في محاجر جهاز الخدمة الوطنية، والتأمين عليها ضد كافة المخاطر.

واستطرد "سليمان" خلال اجتماع الاتحاد الزراعي، إن الوزارة تكتفي بالمعاينة الثلاثية لمشروع البتلو، وكذلك مشروع مراكز تجميع الألبان تم إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوجد 126 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وتم التنسيق مع وزارة الزراعة والبنك المركزي المدرجة ضمن مبادرة البنك المركزي، إلى جانب رفع كفاءة مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، وتوفير رقابة صارمة على صناعة الأعلاف، لافتًا إلى أن نفوق الدواجن في النظام المفتوح يصل إلى 40% وتم تقليص هذه النسبة لتصل إلى صفر.

بينما أعلن المحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي، أن البنك بصدد عمل منظومة جديدة سوف تيسر علي الفلاحين جميع المشاكل التي تواجهه وخاصة السلف الزراعية، وأيضا القروض التي أصبحت متوفرة وخاصة قروض مشروع البتلو بفائدة متناقصة وبدون مصاريف إدارية.