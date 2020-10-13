محافظ المنوفية: الموافقة على تمويل 14 مشروعا تنفيذ أنظمة الري الحديث

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تمويل 14 مشروعا لدعم أنظمة الري الحديث، من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تصل إلى 5.5% بدلاً من 7% بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفدان.

وأوضح محافظ المنوفية أن هذا التمويل يعد باكورة لتنفيذ أليات أنظمة الرى الحديث بمركزى الشهداء والسادات، موجهاً بتعميم التجربة وتشجيع المزارعين؛ للإقبال على إستخدام النظم الحديثة والمطورة للري بمختلف مراكز ومدن المحافظة كونه مشروعاً ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه، وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة علي أرض المحافظة من خلال الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية، وتطبيق أساليب الري الحديثة؛ لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووافق على تمويل مشروعات الرى الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تيسيراً على الفلاح.