يسرا تهنئ هنادي مهنا وأحمد صالح بمناسبة زفافهما: كان نفسي أكون معاكم

هنأت الفنانة يسرا كلا من الفنان الشاب أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا بمناسبة حفل زفافهما، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أصدقاء العائلتين من داخل وخارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابها الشخصي موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت يسرا: "ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحفظكم لبعض العمر كله.. كان نفسي أكون معاكم.. إن شاء الله تبقى أحلى أيامكم وتبقوا لبعض سند في الدنيا.. بحبكم قوي".

وعلمت "الوطن"، أن أحمد خالد صالح ذهب قبل عدة أيام لزيارة قبر والده الفنان الراحل خالد صالح بمقابر الشافعي بمصر القديمة، وقال أحمد للمقربين منه إنه كان يتمنى أن يشاركه والده الاحتفال بالزفاف معه لكنه يشعر أنه يحس به.

وأحيا حفل الزفاف عدد من الفنانين منهم تامر حسني، حكيم، بوسي، محمود الليثي، مدحت صالح ومصطفى حجاج.

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا مؤخرا بليلة الحنة، والتي غلب على أجوائها الطابع الشعبي، من حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع "توك توك" وراقصات، وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبي.

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

واحتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا بعد مرور حوالي 10 أشهر على خطبتهما في ديسمبر 2019، وجاء ذلك في حفل عائلي بسيط، بحضور عدد محدود من الأهل والأقارب والأصدقاء، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.