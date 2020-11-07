هاني مهنا: مش معقول يبقى عندي عمرو موسى وجمال مبارك وأجيب لهم حمو بيكا

أكد الموسيقار هاني مهنا، أنه لم يدعُو مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "مينفعش ده يحصل، وتنظيم الفرح ميخرش المياه، عملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، وكنا عاملين control جامد".

وتابع، أن الـwedding planner "مخطط حفل الزواج"، على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج في آخر الحفل، وأن يخرجوا من الخلف، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا: "مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم ومشفتهمش على الطبيعة، وعمومًا أنا كلمت هاني شاكر مردش عليّ، خلاص هو حر".

وأردف: "مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا، لكن اللي عزمتهم كانوا مدحت صالح وتامر حسني وبوسي ومحمود الليثي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.