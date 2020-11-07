زيارة للمقابر وقرآن وذكريات.. إحياء الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكي

تحل اليوم، الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذى رحل عن دنيانا في السابع من نوفمبر العام الماضي، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.

سارع محبو وأقارب الراحل، إلى تخليد ذكراه، سواء بنشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الذهاب لقبره وقراءة الفاتحة على روحه، أو نشر ذكرياتهم معه.

كان أول من ذهب لقبره خلال الساعات الماضية، أخيه غير الشقيق رامي بركات، الذي حرص على الحضور من العاصمة البريطانية لندن، لإحياء الذكرى والترحم عليه، من خلال التبرع للفقراء والمحتاجين في المقابر، وشاركه في تلك الزيارة محاميه عز الدين بركات.

وقال "رامي"، أثناء زيارته لقبر أخيه لـ"الوطن": "أردت زيارة أخي في هذا اليوم، لكي أدعو له وأتذكر مواقفنا الرائعة معا، وأن أتصدق على روحه".

وأضاف: "هيثم دوما كان يحدثني عن التمثيل، وكانت أمنيته التي لم تتحقق بسبب رحيله، هو تقديم جزء ثانٍ من فيلم كابوريا، الذي قدمه والده منذ أكثر من 30 عاما".

وفعل الأمر ذاته، صديقه أمير أحمد، الذي كان من أقرب أصدقائه، وحرص على الذهاب للقبر والدعاء له.

أما عن أصدقائه من الفنانين، فالجميع اكتفى بتذكره عبر صفحاتهم الرسمية، نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة له علقت على الصورة قائلة: "عدت سنة وكأنه لسه امبارح، فاكرة كل حاجة بتفاصيلها الصعبة، وفاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه ازاي كنت حاسس".

وأضافت: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك، ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبة الغابرين، وأغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره ونور له فيه".

أما المنتج تامر مرسي، فنعاه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مات في شبابه وحيد.. النهاردة ذكرى وفاة الراحل هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه"، مرفقًا صورة للفنان الراحل.

والفنان محمد عادل إمام، نعاه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حينما نشر صورة لهما معا، وعلق عليها: "ألف رحمة ونور عليك يا صاحبي، أنت وأسرتك وكل حبايبنا اللى عندك، الفاتحة لكل الغاليين اللى سابونا".

أما عن اسرة والد الراحل، قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، أن الأسرة أحيت الذكرى الأولى لوفاة "هيثم"، داخل منزل العائلة بالشرقية.

وقالت "إيمان"، لـ"الوطن" إن الأسرة تبدأ في استقبال الأهل والأقارب وقراءة القرآن الكريم كاملًا، وكذلك توزيع الصدقات على الفقراء، قائلة: "هو ده الخير اللي هيفيده".

وتابعت أن الأسرة وجهت تبرعات مالية إلى بعض المؤسسات الخيرية الأسبوع الماضي، كصدقة على روح هيثم أحمد زكي، لافتة إلى استعدادهم لزيارة قبره خلال الأيام القليلة المقبلة.