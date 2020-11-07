آسر ياسين ينفي إصابته بفيروس كورونا: "شوية برد ومنتظر نتيجة المسحة"

تداولت أخبار خلال الساعات الماضية في الوسط الفني، حول إصابة الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعزله فى البيت مع زوجته وأولاده، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي بأيام.

نفى آسر لـ"الوطن"، إصابته بكورونا قائلا: "شوية برد وليست كورونا، وأجريت المسحة وانتظر نتيجتها، للاطئمنان على صحتي".

كان آسر، خلال تواجده فى المهرجان، خالط عدد من المصابين بالفيروس، أمثال زينب غريب، والاستايلست ريم العدل.

وكانت الفنانة "بسمة"، أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، وقالت: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وأعلنت الاستايلست، أمس، ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

ودافعت "ريم" عن مهرجان الجونة اليوم، من خلال بوست نشرته عبر الفيسبوك وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".