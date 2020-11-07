فيديو.. فيس بوك يواجه جماعات التطرف: تفكيك 7 شبكات وإزالة 8 آلاف صفحة

تّخوض شركة فيس بوك، معركة كبرى ضد جماعات الإرهاب والتطرف، وعلى رأسها شبكات تنظيم جماعة الإخوان، الذي ترعاه تركيا وقطر، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على يوتيوب.

وأوضح التقرير، أنه في ضربة كبرى وجهتها "فيس بوك" للتنظيم الإرهابي، فككت الشركة 7 شبكات من الحسابات والصفحات الزائفة التي تبث "محتوى إرهابيا" يحرض على العنف والكراهية، تلك الشبكات كانت تنشط في تركيا وإيران وفي مصر والمغرب وأفغانستان وميانمار.

كما أزالت فيس بوك، أيضا قرابة 8 آلاف صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في شهر أكتوبر الماضي، باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في الداخل والخارج.

وأوضح التقرير، أن شركة فيس بوك، أكدت أن أفرادًا على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي، أداروا شبكات من المجموعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتولوا تشغيل إحدى الشبكات من مصر وتركيا والمغرب، واستهدفوا دولا في المنطقة بمحتوى إرهابي، كما نشروا أيضا محتوى "سياسي مضلل" عن طريق أشخاص مرتبطين بأحزاب سياسة وعن طريق شركات علاقات عامة.