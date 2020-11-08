أسعار الفاكهة اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر

نستعرض متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الأحد 8 نوفمبر، استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، والتي تنوعت بين الجوافة والبرقوق والكمثرى، وغيرها كالتالي:

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.