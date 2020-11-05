أسعار الفاكهة اليوم الخميس 5-11-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الخميس 5 نوفمبر، والتي تنوعت بين االجوافة والبرقوق والكمثرى، وغيرها كالتالي:

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.