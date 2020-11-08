8 طرق لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في الشتاء

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، تزامنا مع التحذيرات المتتالية لزيادة إصابات فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء، ويستعرض "الوطن" في هذا التقرير هذه الروشتة العلاجية في نقاط..

-ضرورة ارتداء الكمامات وهي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس حتى الآن.

- ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.

- التهوية الجيدة بعكس رغبة البعض في غلق الشبابيك والتقارب لحدوث تدفئة.

- غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون.

- عدم التقبيل والأحضان والمصافحة أثناء اللقاء.

- البعد عن التجمعات خلال الفترة المقبلة وإلغائها إن أمكن.

- الحرص على التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال الأطعمة الصحية.

ووجهت وزيرة الصحة، برفع كل الاستعدادات في المستشفيات وضخ مزيد من "تنكات الأكسجين" والأدوية وتدريب القوى البشرية، وذلك مع احتمالية قدوم الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وتضم مصر 600 مستشفى بالجمهورية، وفقا لحديث وزيرة الصحة ومستشفيات الحميات والصدر، مستعدة بشكل قوى لاستقبال الموجة الثانية لجائحة كورونا.

- تم تطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجارٍ تطوير المستشفيات الباقية لأنها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض.

- طالبت وزيرة الصحة عموم الشعب المصري بعدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، كما فعلت مع بداية الأزمة فى مصر.

- ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة وضع كل إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمراقبة حالات الإصابة، خلال الأسبوعين المقبلين؛ لتقييم الموقف، واتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.