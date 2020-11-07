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محمود مسلم

محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

كتب:

وكالات
10:54 م | السبت 07 نوفمبر 2020
بايدن

بايدن

قدم ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت. 

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر": "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق" - وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

 

وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

 

 

 

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