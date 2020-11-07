محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

قدم ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر": "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق" - وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 7, 2020

وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".