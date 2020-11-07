بيل كلينتون عن فوز بايدن: تحدثت أمريكا وانتصرت الديمقراطية

علق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، على إعلان فوز جو بايدن برئاسة أمريكا، قائلا: "لقد تحدثت أمريكا وانتصرت الديمقراطية. الآن لدينا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب يخدمنا جميعا ويجمعنا معا. مبروك لجو بايدن وكمالا هاريس، على انتصارهما الكبير" وفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووجه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، التهنئة إلى بايدن وهاريس، وقال: "نحن فخورون بحملتهما التي تدار بشكل جيد، ونتطلع إلى رؤية التغيير الإيجابي الذي يجلبونه لأمتنا".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالرئاسة، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز"، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة في الخامسة فجرا، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.