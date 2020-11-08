مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:10 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 8 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:39
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:03
أذان العشاء: 06:22
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:51
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:44
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:27
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:39
أذان المغرب: 05:01
أذان العشاء: 06:21
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:39
أذان المغرب: 05:01
أذان العشاء: 06:21
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر: 04:47
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:03
أذان العشاء: 06:23