أشرف عقبة: الوباء يفرض شروطه على الإنسان وليس العكس

قال أشرف عقبة، استاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس، إن العالم كله يمر بجائحة فيروس كورونا، وهي التي لم يستثي منها إيا من الدول، حيث أن عدد المصابين حول العالم وصل لـ50 مليون إصابة، وأكثر من 1.2 مليون حالة وفاة.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالرغم من هبوط معدل الإصابات في مصر خلال الفترة الماضية، بدأت الأعداد في الزيادة مرة أخرى، ما يعد جرس إنذار يجبر الجميع على اتخاذ الإجراءات الأزمة لعدم زيادة أعداد المصابين، موضحًا أن معدلات زيادة درجات الحرارة غير متعلقة بانتشار فيروس كورونا من عدمه في المجتمعات، حيث أنه وعندما تقل درجات الحرارة يتواجد عدد أكبر من المواطنين في مناطق مغلقة، ما يؤدى إلى زيادة فرص انتشار الفيروس.

وأكد استاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس، أن وجود الوباء هو ما يفرض الشروط على الإنسان وليس العكس، حيث أن التواجد في أماكن مغلقة بشكل مكثف وأعداد كبيرة يعزز فرص زيادة الأعداد، ولذا يجب على الجميع الامتناع من التواجد بشكل مكثف وبأعداد كبيرة لساعات عده، مشيرًا إلى أن تطعيم الإنفلونزا الرباعي الموجود حاليًا يعطي مناعة ضد الإنفلونزا الموسمية، وينصح به كافة الأشخاص الأكثر عرضه للتعرض لمضاعفات ومشكلات أو ممن يعانوا من حساسية في الصدر أو كبار السن والسيدات الحوامل.