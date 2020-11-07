المتابعة الدولية: مساعدة القضاة لكبار السن بالانتخابات أبرز التعليقات

قالت هاجر منصف، منسقة فريق المتابعة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة الدولية المشتركة تتكون من 7 منظمات دولية تمثل إفريقيا ودول أوروبية ودول بالشرق الأوسط، وبها 150 فرد شارك عددًا منهم في الانتخابات السابقة.

وأضافت "منصف"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يتم المتابعة في 11 محافظة عبر فرق المتابعة الدولية المنتشرة بمختلف المحافظات، حيث يتم مد غرفة العمليات بما يتم ملاحظته في اللجان، كان أبرزها مساعده القضاة لكبار السن أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا أصحاب الإعاقات المختلفة، موضحة أنه تم رصد وجود بعض الدعايا الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع ما يشكل خرقًا للصمت الانتخابي، كم تم رصد غياب مندوبي المرشحين ببعض اللجان: "المتابعين بلغونا أنهم كانوا يحبوا يشوفوا رؤساء لجان سيدات بشكل أكبر في أماكن أكثر من كده".

وأكدت أن المتابعين يقوموا بملاحظة سير العملية الانتخابية بشكل عام ويضموا كافة ملاحظتهم في التقرير الذي يتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حال وجود أمر طارئ يتم الاتصال مع الهيئة في ذات الوقت، وذللت الهيئة العقبات التي كانت أمام بعض من المراقبين الدوليين، مشيرة إلى أن المراقبين أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار فيروس كورونا.