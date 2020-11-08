أديب: ممكن يقولوا لترامب محمد بيه بتاع قسم نيويورك عاوز يشوفك

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن مستقبل الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب، فذكر أنه قد يتجه لإنشاء حزب سياسي أو فتح محطة تليفزيونية جديدة، مستطردًا: " فيه حاجات بتبقى مش ظريفة، يعني ممكن أول ما يخرج من البيت الأبيض يقولوا له محمد بيه بتاع قسم نيويورك عاوز يشوفك".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbcمصر"، أنه قد نجد هناك مطالبات بمحاكمة ترامب، "يقولوا مثلا كانت عندك حصانة وراحت ولازم نأخذ حقنا منك"، موضحًا أن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية يطرحون سؤالًا غريبًا "هل سيحضر ترامب حفل تنصيب بايدن أم لا؟، يعني حاليا يتحدثون عن الشرعنة".

وأوضح ، أن ترامب سيظل حتى يناير المقبل الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته، كما أن هناك فرحة من قبل الإعلام الأمريكي بسبب هزيمة دونالد ترامب أمام جو بايدن، ويتحدث الإعلام على أن التظاهرات المؤيدة لبايدن بعد الفوز ليس وقتها الآن، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع "أديب": "لو التجمعات دي كانت عشان ترامب كنا هنلاقي الإعلام الأمريكي بيقول إزاي التجمعات دي تحصل، ويسكبوا الزيت على النار، وأضاف: "بالمناسبة فيه امبارح 125 ألف إصابة بالفيروس وده أعلى معدل للولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور أول إصابة، محدش قال يا جماعة مش كده، هما بس يتحدثوا على استحياء ويقولوا فين الكمامات؟ طب خدوا بالكم".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسم الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي، ليصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، وأول رئيس من المذهب الكاثوليكي منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.