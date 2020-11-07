عاجل.. السيسي يهنئ جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة مساء اليوم، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي أكد في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

جو بايدن يغير مسماه على تويتر إلى "الرئيس المنتخب"

غير المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، مسماه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتًا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة فوكس نيوز، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن كلمة مرتقبة الليلة للشعب الأمريكي.

وقال المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.

وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

نائبة بايدن بعد إعلان فوزه: حان وقت العمل بعد انتصار تاريخي

وقالت نائبة المرشح للإنتخابات الأمريكية جو بايدن كمالا هاريس، بعد إعلان فوزه، حان وقت العمل بعد هذا الانتصار التاريخي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وستكون كمالا هاريس أول امرأة تتقلد منصب نائب رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية.