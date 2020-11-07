جو بايدن يغير مسماه على تويتر إلى "الرئيس المنتخب"

غير المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، مسماه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتًا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة فوكس نيوز، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة للشعب الأمريكي.

وقال المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.

وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".