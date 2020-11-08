بيتر ميمي يشيد بمسلسل "ما وراء الطبيعة": استمتعت جدا

أشاد المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه على فيسبوك، بمسلسل "ما وراء الطبيعة" للمخرج عمرو سلامة.

وكتبت بيتر: "استمتعت جدا بمشاهدة مسلسل (ما وراء الطبيعة) مسلسل ممتع جدا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، والأهم إنه بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصرى كبير الدكتور أحمد خالد توفيق، والأكثر أهمية إنه تم تقديمه طبقا لتقاليدنا المصرية والعربية بدون أن نلجأ لبعض المشاهد غير مقبولة أو الإساءة للمجتمع المصرى أو الدولة أو الألفاظ الخارجة أو كل ادعاءات التحرر الظاهرى.

وأضاف "بل بالعكس فترة تاريخية مهمة فى مصر مقدمة بشكل من الفانتازيا بتفاصيل العصر مع روعة الصورة والموسيقى والأداء التمثيلى والمونتاج وشريط الصوت وتصميم الإنتاج من ديكور وملابس واكسسوار وأماكن تصوير وكله تحت رؤية المخرج الرائع والصديق عمرو سلامة"، وتابع: "بردو علشان أبقى قولت كل حاجة حتى لو سلبية كان نفسى تحقيق جملة دكتور رفعت إسماعيل (عدم ظهور الوحش بيخوف أكتر) في النهاية كفرد فى الصناعة انبسطت جدا بزملائي لأن أي إنجاز لمصرى إنجاز لينا كلنا، تسلم إيد يا عم عمرو".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك في قناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

واحتل مسلسل "ما وراء الطبيعة" المرتبة 187 ضمن أفضل 250 مسلسلا بناء على اختيارات الجمهور في موقع "IMDB" لتصنيف الأفلام والمسلسلات.

والمسلسل بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة، وتأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وإخراج عمرو سلامة وإنتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفلكس.