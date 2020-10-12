أمير كرارة: تعاوني من بيتر ميمي في "كلبش" جاء بالصدفة

قال الفنان أمير كرارة، إن تعاونه مع بيتر ميمي في مسلسل "كلبش"، جاء بالصدفة، لأنه كان من المفترض أن يكون هناك مخرج آخر لهذا المسلسل واعتذر، وبالصدفة، عُرض اسم بيتر ميمي عليه، وكان يرى أنه سيرفض العمل، خاصة أنه رفض مسلسلين من قبل.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه أثناء الحديث مع أحد زملاؤه عن مسلسل كلبش، وترشيح بيتر ميمي، وجد رسالة من المخرج نفسه من أجل أن يكون معه من أجل عمل آخر، ومن ثم عرض أمير عليه مسلسل "كلبش" وفوجئ بموافقته عليه.

وتابع: "لقيت بيتر ميمي بيكلمني في نفس التوقيت اللي بنتكلم عنه، تواصلت معاه، ووافق على تصوير كلبش رغم أنه كان رافض يصور مسلسلات، وكنت خايف جدا من الدور اللي قدمناه في مسلسل كلبش أول مرة أمثل دور ضابط والحمد لله حققنا نجاح كبير الحمد لله".

وعن فيلم حرب كرموز، كنت أرفض تصوير الفيلم في البداية، وبيتر ميمي هو من حاول إقناعي، "قعدت يكلمني 4 مرات عشان خاطر الفيلم، والحمد لله طلع بصورة مميزة، ونجح ومن بعدها أي حاجة يقولي عليها بيتر أنا معاه فيها".

أمير كرارة لـ"الوطن": إشادة السيسي بـ"الاختيار" شرف وفخر

وأعرب النجم أمير كرارة، عن فخره واعتزازه بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي أقيمت، اليوم الأحد، في الذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال كرارة، لـ"الوطن"، إن كلمات الرئيس عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفاً أنه لم يدخر جهدا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وجسد كرارة شخصية البطل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.