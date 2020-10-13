بيتر ميمي: أنا صاحب فكرة دمج المشاهد بالأحداث الحقيقية في "الاختيار"

قال المخرج بيتر ميمي، إنه شعر بمسؤولية كبيرة جدا بشأن مسلسل "الاختيار"، خاصة أنه يجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، واحد من أبطال القوات المسلحة، وعليه مسؤولية كبيرة، لأن الأمر ليس سهلا على الإطلاق.

وأضاف "ميمي"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه انتقل للعديد من الأماكن المختلفة لمعرفة كيفية التصوير والطريقة، وتم الاتفاق أن التصوير يكون بنفس طريقة المراسل الإخباري، لافتا إلى أنه هو كان صاحب قرار دمج مشاهد المسلسل مع المشاهد الحقيقية بنفس الملابس التي كان يرتديها الأبطال الحقيقيين حتى يصدق المشاهد أن هذا حدث بالفعل.

وتابع أن البعض كان يتصور أن هناك مبالغة في المسلسل وفي التصوير سواء عن قصة المنسي أو قصص الإرهابيين، ولكن تصوير المشهد ودمجه بالمشاهد الحقيقية أعطى المصداقية للمشاهدين.

وأردف أن تصوير تفاصيل الأشياء في المسلسل كان أصعب ما واجهه في المسلسل، خاصة أنه يسعى دائما لإظهار تفاصيل ما حدث في كل معركة، وكل ما حُكي وسُرد لهم عن المعارك، لإيضاح كل التفاصيل إلى المشاهد.

أمير كرارة لـ"الوطن": إشادة السيسي بـ"الاختيار" شرف وفخر

وأعرب النجم أمير كرارة، في وقت سابق عن فخره واعتزازه بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي أقيمت، اليوم الأحد، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال كرارة، لـ"الوطن"، إن كلمات الرئيس عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفاً أنه لم يدخر جهدا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وجسد كرارة شخصية البطل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.