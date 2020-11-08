عضو "الديمقراطي" الأمريكي عن رفض ترامب فوز بايدن: تصرف طفولي غريب

قال مهدي عفيفي، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتعامل بأسلوب دبلوماسي وله باع في السياسة وعمق كبير في هذا الأمر، وهذا واضح أمام العالم أجمع، لذا حرص بايدن على تهدئة الشعب الأمريكي وقام بنشر نتيجة الانتخابات، فبعد مكسب ولاية بنسيلفانيا تخطى بايدن الـ 270 صوتا في المجمع الانتخابي بل سيتعدى الـ 300 صوت في المجمع.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن بايدن يتعامل مع الأمريكان بالعقل والديمقراطية التي ظلت 244 عامًا، فلا أحد يستطيع أن يُغير مفاصلها بهذا الشعل حتى وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهى ولايته نفسه، فما شاهده العالم وهو فوز بايدن هو تحقيق للديمقراطية الواقعية بعد تصويت العدد الأكبر لبايدن.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى أن بايدن حصل على أكبر تصويت في الولايات المتحدة الأمريكية وحاز على أعلى فارق مع منافسه على تاريخ الدولة، وكان من الطبيعي أن ينتظر بايدن استقرار الأمور قبل إعلان فوزه بالانتخابات، " لو الموضوع كان مزيفًا فليتقدم ترامب بالدلائل وأن التشكيك في المنظومة الانتخابية كان أساس المشكلة".

وأوضح أن الحزب الديمقراطي يعمل الآن على إعادة تنظيم الصفوف، أمام مسألة رفض ترامب نتيجة الانتخابات، فالقضاء هو من سينظر لكل القضايا، فكل القضايا التي قدمها ترامب تم رفضها لأن كل ولاية من ولايات أمريكا لها القانون الخاص بها، وأن مجلس الولاية وحاكم الولاية هم الذين يقررون وليست الحكومة الفيدرالية.

وأشار إلى أن هذة القوانين تختلف من ولاية لأخري فلذالك لايجب أن تتدخل الحكومة الفيدرالية بها، أما مسألة لجوء ترامب للمحكمة الدستورية، فهي تفصل فقط في طريقة تطبيق القانون الخاص بالولاية وليست بمشاكلها، موضحًا أنه عندما فاز ترامب في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون اتصلت به كلينتون وهنأته، ولكن طريقة ترامب مختلفة وكأنه يعتبر مقعد الرئاسة ملكية خاصة به.

وأوضح أن هناك بروتوكولات تحدث ليست قانونا، وأن ترامب قد يتصرف بطفولة وبشكل غريب، " إذا كانت لديك مشاكل قانونية فلتعرضها علي القانون، خلال الأيام السابقة لم يخرج ترامب لان هناك مؤسسات في الدولة حذرت من إثارة هذة النعرات وكان هناك إستعداد تام علي مستوي المدن والولايات في الاماكن المحتمل وجود الشغب بها وتم تحديد 30 مكان".