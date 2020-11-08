تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.. قيمة الدعم على شقق الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى، لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، في عدد من المدن الجديدة، منها: "بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة".

ويتم تسليم الوحدات خلال 3 سنوات، بمساحات وأسعار مختلفة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، وتتحمل الدولة دعم غير مباشر بالنسبة للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وفقا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

وتتحمل الدولة بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، دعم غير مباشر يُقدر بـ(210: 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما يقدم الصندوق دعم نقدي مباشر للمواطن، يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

أما بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعم غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا) وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريا).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.