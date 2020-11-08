البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات النيابية في الأردن

شكّل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفداً رسمياً برئاسة النائب أحمد عبدالواحد رسلان وعضوية عددٍ من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية المقرر إجراؤها يوم 10 نوفمبر 2020.

جاء ذلك تلبيةَ للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة المستقلة للانتخابات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي إطار حرص البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال النائب أحمد عبدالواحد رسلان رئيس وفد البرلمان العربي، إنَّه تمّ وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة الأردنية عمان وعددٍ من المحافظات الأخرى ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة، وفقاً للنظام القانوني المنظم للعملية الانتخابية وقرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكداً أنَّ وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات سيعقد عدداً من الاجتماعات التمهيدية بما يضمن سلاسة ودقة عملية المتابعة وتحقيق الهدف المنشود منها.

وأضاف رئيس وفد البرلمان العربي، أنَّ الوفد سيقوم عقب إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلعادل بن العسومي، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيتضمن التقرير ملاحظات وفد البرلمان العربى المشارك فى متابعة العملية الانتخابية.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية انطلاقاً من مهامه في متابعة الانتخابات التي تُجرى في الدول العربية، ودعماً للاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية.