البرلمان العربي يشارك في متابعة الجولة الثانية لانتخابات النواب بمصر

شكّل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفداً رسمياً برئاسة حسن طاهر البرغوثي نائب رئيس البرلمان العربي، وعضوية عددٍ من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمصر المقرر إجرائها يومي 7 و8 نوفمبر 2020.

جاء ذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر لمتابعة الانتخابات، وفي إطار حرص البرلمان العربي على متابعة كل الاستحقاقات الديمقراطية في مصر.

وقال النائب حسن البرغوثي، إنَّ وفد البرلمان العربي سيتابع سير العملية الانتخابية لهذه الجولة عبر خطة عمل تم وضعها لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى عددٍ من المحافظات المصرية التي تشملها الجولة الثانية من الانتخابات، وكذلك متابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأضاف أنَّ وفد البرلمان العربي سيرفع بعد إتمام عملية المتابعة تقريرًا إلى رئيس البرلمان العربي تمهيداً لرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، وسيتضمن التقرير ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة الجولة الثانية من العملية الانتخابية، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً لعرض أهم ملاحظات وفد البرلمان العربي على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر، أنَّ وفداً رسمياً برئاسة رئيس البرلمان العربي كان قد أجرى متابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر 2020.

وتأتي متابعة البرلمان العربي لهذه الانتخابات البرلمانية الهامة لأحد أعرق البرلمانات العربية انطلاقاً من مهامه في دعم الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية.