البترول تنتج 800 ألف طن بنزين لخدمة محافظات الصعيد

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول، يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه.

وأضافت الوزارة أن المشروع يعتبر هو الأساس حاليا، لتوفير 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية.

وأشارت إلى أن المجمع يستهدف أيضا زيادة إنتاج البوتاجاز، للمساهمة في سد احتياجات محافظات الوجه القبلي من المنتجات البترولية.

ويعد مشروع المجمع الجديد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط، الذي يعد الركيزة الأساسية لحاجات الصعيد.

وتهدف الدولة إلى تنمية محافظات الصعيد بشكل خاص، من خلال العمل على زيادة المشروعات القومية وتنمية الطرق والخدمات.

ومن جانبها تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية محافظات الصعيد وتوصيل الغاز لها، وعمل أكبر كمية من المشروعات البترولية في هذه المحافظات مما يسبب تنمية الطرق.

وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع "التكسير الهيدروجيني للمازوت" بأسيوط، يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجارِ تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج الوزارة لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.

ويحقق المشروع مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.