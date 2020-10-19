البترول تستهدف تنمية محافظات الصعيد عبر المشروعات وتوصيل الغاز

تهدف الدولة إلى تنمية محافظات الصعيد بشكل خاص من خلال العمل على زيادة المشروعات القومية وتنمية الطرق والخدمات.

ومن جانبها تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية محافظات الصعيد وتوصيل الغاز لها، وعمل أكبر كمية من المشروعات البترولية في هذه المحافظات مما يسبب تنمية الطرق.

وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع "التكسير الهيدروجيني للمازوت" بأسيوط، يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجارِ تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج الوزارة لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلي من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.

ويحقق المشروع مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.

وقالت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول إنها تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد، تستهدف توصيله إلى 180 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2020/2021 بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان.

وأضافت أنها حققت معدلات توصيل متميزة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020 قدرت بنحو 92 ألف و600 وحدة سكنية.